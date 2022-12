Uiterst precies en ongevoelig voor vrieskou. Op een bouwwerf in Koksijde is er voor het eerst een gerobotiseerde bouwprinter gebruikt. Grondplannen worden op de millimeter juist uitgetekend op de betonnen vloerplaat.

Kristof Defruyt, CEO Bouwfirma Vandenbussche: "Het is eigenlijk een bim-printer. We zijn de eerste bouwfirma in Vlaanderen die deze bimprinter in gebruik neemt. De printer tekent het oppervlakteplan uit op de betonplaat. Het werkt veel nauwkeuriger dan het manueel uitzetten. Het schakelt de menselijke fout uit. En het is ook twee keer zo snel. Bovendien is het vandaag de dag ook niet zo evident om mensen te vinden die het werk verrichten."