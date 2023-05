Bouwbedrijven vinden steeds moeilijker personeel: 'omscholen uit andere sectoren'

Minstens de helft van de bouw- en installatiebedrijven vindt de zoektocht een groot probleem, zegt Embuild. Amper vier procent heeft eer geen problemen mee, klinkt het. De cijfers komen uit een enquête van Embuild bij 200 bedrijven uit de sector.

Offertes beperken

Bouw- en installatiebedrijven proberen dat gebrek aan personeel in eerste instantie op te vangen door met Belgische bedrijven (24%) of buitenlandse bedrijven (20%) in onderaanneming te werken," zegt Niko Demeester van Embuild. "Erger is dat 21% hun offertes beperkt omdat ze het werk niet rond zullen krijgen door een tekort aan medewerkers en dat 17% werven later opstart. Mochten zij over meer arbeidskrachten beschikken zou dat dus niet het geval zijn. Met andere woorden: de krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat bouwwerken later of helemaal niet worden uitgevoerd”, zegt Demeester.

De bouwfederatie wil daarom de instroom in de bouw versterken. Het aantal leerlingen in de tweede en de derde graad van het voltijds bouwonderwijs is tussen het schooljaar 2016-2017 en het schooljaar 2021-2022 met 12% gedaald. “Daarom moeten we de troeven van de bouw veel meer in de verf zetten: het gaat om gediversifieerd werk dat steeds technologischer, properder en minder zwaar is. Bovendien zijn de arbeiders uit de bouw, na die uit de chemie, de best betaalde arbeiders en genieten ze van veel sociale voordelen”, zegt Niko Demeester.

Aanzetten tot werken

De bouwfederatie heeft nu een langdurige imagocampagne lopen. Ook de overheid kan nog een belangrijke rol spelen, vindt Embuild: "Het kan immers niet dat heel wat sectoren, waaronder de bouw, met een ernstig personeelstekort zitten, terwijl er anderzijds een reservoir aan talent beschikbaar is dat nu amper wordt aangesproken. Activering, vorming en omscholing moeten de kern van het arbeidsmarktbeleid vormen. De bouwbedrijven leveren daarvoor zelf al veel inspanningen, het is belangrijk dat de overheden de inactieven aanzetten tot werken."