Bouwkost nieuw casino Middelkerke duurder dan voorzien

Daarmee is het administratieve huiswerk klaar en is de laatste rechte lijn naar de start van de bouw ingezet. Waarnemend burgemeester Tom Dedecker: “Een project van die omvang heeft een serieuze impact en vergt veel detailonderzoek. Er is niet alleen de complexe bouwkundige situatie, maar ook administratief-juridisch wilden we alle verrassingen uitsluiten."

Casino bestand tegen extreem weer en golfslag

Een essentiële studie was die van de golfslagsimulatie. Die moest aantonen in hoeverre het ontwerp bestand is tegen extreme weersomstandigheden en golfslag. “We haalden daar een perfect rapport”, zegt Tom. “Het project zit qua beschermingsgraad en weerbaarheid ruim boven de minimale norm die de overheid op dergelijke locaties voorschrijft.”

Bouwbudget hoger dan eerst geraamd

Ook de financiering is intussen rond. De gemeente klopt af op een netto bouwbudget van afgerond 48,3 mijoen euro, wat hoger is dan de initieel voorziene 39 miljoen. "We lichten immers de optie voor de heraanleg van het Epernayplein en de zeedijk. En om de mobiliteit van en naar het casino te verbeteren, bouwen we een extra parkingverdieping. Een keuze die flink wat geld kost, maar uiteindelijk ten goede komt voor bezoekers en omwonenden,” zegt Tom Dedecker.

De procedure voor de aanvraag van de omgevingsvergunning kan nu ingezet worden. “De overeenkomst met de speelzaaluitbater is al rond. Nu we zicht hebben op heel wat bouwkundige details verfijnen we onze gunningsleidraad voor de hoteluitbating en maken we binnenkort keuzes voor de andere horecafaciliteiten”, besluit Tom Dedecker.