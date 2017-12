Dat is de boodschap van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. Hij was de gastspreker vanmorgen op het jaarlijkse congres voor vastgoedmakelaars in Oostende. En de visie van de Vlaamse Bouwmeester wint draagvlak binnen de vastgoedsector, al wordt het moeilijk om sommige ideeën uit te voeren. De Vlaamse Bouwmeester heeft alvast het debat over ruimtelijke ordening op gang gebracht.