Bouwstop in De Haan: “Streng maar rechtvaardig”

Aan de kust is het de gewoonte om de bouwwerken in de zomer in te perken. “Makkelijk is het niet, maar wij proberen streng maar rechtvaardig te zijn”, zegt Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan.

"Alles stil"

In De Haan bestaat er al sinds 1989 een verordening die zegt dat er op de zeedijken en op de hellingen tussen 1 juni en 15 september geen bouwwerken mogen afgebroken worden en dat er tussen 1 juli en 31 augustus geen bouwwerken mogen opgericht, herbouwd of verbouwd worden. Deze verordening is destijds door de gemeenteraad goedgekeurd en door de Vlaamse regering bekrachtigd. Wilfried Vandaele: “Firma’s die aan het bouwen zijn, hebben altijd wel een reden om een uitzondering te vragen. Maar als we daarin meegaan, is het hek van de dam. Ik leg dus alles stil in die periode, en ze moeten niet komen aandraven met uitleg en gezeur”.

Stalken

Naast de gemeentelijke verordening die het bouwen beteugelt, is het ook de gewoonte dat alle containers, werfketen, stellingen… die op openbaar domein staan (voetpaden, parkeerstroken, enz) voor 1 juli worden weggenomen. Daar bestaat geen gemeentelijk reglement voor, maar dat is een zuivere “beslissing van de burgemeester”. Vandaele: “ook hier trek ik de lijn consequent. Ook al is dat voor sommigen financieel een zware dobber. Zo hebben we nu een werf waar het 15.000 euro kost om de stelling af te breken en later weer op te bouwen. Sommigen stalken mij werkelijk om toch maar een uitzondering te krijgen. Ze bellen, mailen, houden me tegen op straat en wachten me op aan mijn huis. Maar ook hier: iedereen gelijk voor de wet”.

Stellingen en containers die op privéterrein staan, kunnen daarentegen wel blijven staan. Vandaele: “Ook op de belangrijkste toegangspoorten naar onze gemeente, zoals de Stationsstraat in De Haan en de Kerkstraat in Wenduine, laten we niet toe dat er kramen of stellingen gezet worden”. Vandaele verbood deze zomer zelfs de Vlaamse overheid om te werken aan de Koninklijke Baan. De enige uitzonderingen zijn bv herstellingen aan nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, telefonie…). Wilfried Vandaele: “Iedereen vindt wel dat er in zijn of haar geval een uitzondering gemaakt moet worden, maar de tienduizenden zomergasten die naar onze gemeente komen, komen echt niet om hier op een werf te zitten. ik hoop dat de mensen dat willen begrijpen. Helaas is dat niet altijd zo…”.