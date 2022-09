Bouwunie: "Kortrijk is KMO-vriendelijkst"

De Bouwunie verenigt 8.000 zelfstandigen en KMO’s in de bouwsector. Ze bekeken bij alle 300 Vlaamse gemeenten de overheidsopdrachten, en hoe steden en gemeenten die opsplitsen.

Uiteindelijk kozen de aannemers zelf de winnaar op basis van enkele criteria: Kortrijk scoorde op alle punten het beste. De stad budgetteert correct, splits opdrachten op waar mogelijk, er is een vlotte communicatie en de vergunningen worden goed afgehandeld, zegt de jury.

“We zijn heel trots op deze erkenning,” zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “In Kortrijk investeren we veel middelen in werken om onze stad beter te maken. Dat we daarbij ook rekening houden met kleinere en lokale ondernemingen, en hen ook een goede service bieden, is het resultaat van uitstekend teamwerk.”