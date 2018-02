Bouwvakker zwaargewond na arbeidsongeval Oostende

Een bouwvakker is gisteren zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval op een werf langs de Albert I-promenade in Oostende.

Het ongeval gebeurde rond 16uur. Volgens de eerste vaststellingen zijn er panelen die hingen aan de werfkraan verschoven en enkele meters lager op het been van de bouwvakker terechtgekomen. De man liep een zware enkelbreuk op en moest geëvacueerd worden. “Omdat het slachtoffer in een bouwput van zo’n vijf meter diep lag, was het geen evidente interventie. Via de trap evacueren was onmogelijk”, zegt brandweerkapitein Philip Recour. De brandweer besliste om de procedure Risc op te starten. Hierbij worden brandweermannen van het Risc-team uit brandweerzone 1, gespecialiseerd in reddingen op grote hoogtes of in dieptes, opgeroepen. Twee Risc-leden van brandweerpost Oostende, één van Torhout, twee van Brugge, en één van Knokke werden opgeroepen voor de interventie.

Touwen

“Het slachtoffer werd uiteindelijk via een touwsysteem op een brancard met de werfkraan naar de stelling gehesen, van waar hij op de gewone brancard kon overgeplaatst worden. Van daaruit kon hij via een garagepoort die uitgaf op de Louisastraat naar de ziekenwagen gedragen worden”, zegt brandweerkapitein Recour. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. De man was niet in levensgevaar. Op de plaats van het ongeval wordt een nieuw appartementsblok gebouwd.