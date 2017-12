Bovengronds parkeren populairder in Roeselare

Het betalend parkeren in Roeselare brengt de stad Roeselare bijna 1,3 miljoen euro op per jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de NV Parkeren Roeselare.

De opbrengst ligt in dezelfde lijn als vorig jaar, al zijn er wel minder retributies uitgeschreven. Een pijnpunt blijft het innen van de retributies bij buitenlandse chauffeurs. Twee op de drie betaalt niet, ook niet na meerdere aanmaningen. Het aantal parkeerders dat via sms of een mobiele app betaalt bovengronds is op één jaar tijd verdubbeld. In september vorig jaar gebruikte nog maar één op de tien automobilisten zijn gsm om het parkeergeld te betalen. Een jaar later zijn dat er al één op de vijf. De ondergrondse parking De Munt doet het nu intussen beter de Wallenparking.