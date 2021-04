Boze eigenaars van zonnepanelen laken energiebeleid

Ze hekelen het gevoerde energiebeleid van de Vlaamse regering en menen dat verschillende actoren nalatig geweest om de brede bevolking in te lichten over de koers die ze hebben ingeslagen. "Zoals de invoering van de digitale meter, waarvoor de gebruiker zelf zal moeten opdraaien voor de kosten en die enkel als tool zal dienen om de tarieven te doen stijgen", luidt het. Ook in Oostende wordt er een ludieke actie gehouden. Actievoerders hopen dat burgemeester Bart Tommelein, die eerder ook Vlaams minister was van energie, even luistert naar hun grieven.