Boze politiebonden trakteren voorzitter Open VLD op voetzoekers

In Oudenburg hebben de politievakbonden actie gevoerd tijdens een vragenuurtje met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Ze willen een beter loonakkoord en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling.

Open VLD organiseert een Vragenvuur door Vlaanderen waarbij voorzitter Egbert Lachaert vragen van burgers beantwoordt. Gisteravon was Oudenburg aan de beurt. Maar voor het café waar Lachaert zou langskomen stond een honderdtal vakbondsmilitanten. Ze voeren al een tijdje actie voor een beter loonakkoord omdat eerdere afspraken volgens de bonden niet werden nagekomen. Zo zou justitieminister Vincent Van Quickenborne nu ontkennen dat er een akkoord is, terwijl volgens de vakbonden hen loonsopslag was beloofd.

"Vakbond onwaardig"

Bij aankomst van Lachaert ontstaken de militanten voetzoekers. Lachaert reageerde binnen op Instagram: "De bonden willen stoppen met werken op 58 jaar en vinden de loonsverhoging niet voldoende, terwijl er weinig mensen zo veel meer loon kregen als de politie. Vanavond verhinderen ze mensen om binnen te komen door bommetjes te gooien. Het is al de derde keer dat zij ons recht op samenkomen verhinderen. Er zijn al verwondingen geweest en gebouwen beschadigd. Dit is een vakbond onwaardig", klinkt het. (lees verder onder de video)