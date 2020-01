Bpost doet het opnieuw! Postkaart met kiwisticker komt aan.

Nadat eerder al een brief gefrankeerd met kiwistickers succesvol door Bpost werd bezorgd, nam Andy Vermaut uit Diksmuide de proef op de som. Hij verstuurde opnieuw enkele postkaarten met fruitstickers en tot zijn verbazing kwamen ook deze kaarten op hun bestemming aan.

Kiwistickers als postzegel gebruiken, het is een stunt die onlangs door de familie Vanterwijngen in Rekkem met succes werd uitgevoerd. Bpost leverde de brief zelfs sneller dan een met een reguliere postzegel. Reden genoeg voor Andy Vermaut uit Diksmuide om de test nog eens te herhalen. Andy verstuurde zo’n 18 briefkaarten met vier verschillende fruitstickers. Tegelijk verstuurde hij ook dezelfde briefkaarten met de reguliere postzegels. Tot zijn verbazing kwamen de briefkaarten met de fruitstickers opnieuw als eerste aan op hun bestemming.

“Ik gebruikte daarvoor niet enkel Zespristickers, maar ook zegels van Conferenceperen, stickers van Chiquita en Bonita-bananen. Gisteren kreeg ik van een van de ontvangers een seintje dat de briefkaart met de Zespristickers in het Oost-Vlaamse Balegem was aangekomen. Van de briefkaarten met de prior-zegels heb ik echter nog niets gehoord. Ik ben benieuwd of de andere fruitstickers ook sneller dan de andere zullen aankomen,” vertelt Andy.

