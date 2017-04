Bracht visnet walvis in problemen?

De Groenlandse walvis die afgelopen weekend voor de Belgische kust tussen Raversijde en Westende gezien werd, is mogelijk in de problemen geraakt door een visnet rond de staart.

"Dergelijke spooknetten vormen wereldwijd een gigantische probleem", meldt Natuurpunt.

Last?

De walvis naderde bij hoogtij ter hoogte van Middelkerke de kustlijn op 600 meter. Het zeezoogdier kwam ongeveer elke tien minuten aan de oppervlakte om adem te halen. Maar het dier zit allicht in de problemen. "Uit een eerste analyse van foto's en videobeelden bleek dat er (restanten van) visnetten verstrengeld zitten rond de staartwortel", zeggen Dominique Verbelen en Griet Nijs van Natuurpunt. "Het is niet duidelijk of het dier hier last van ondervindt. Soms kan verstrengeld vistuig ervoor zorgen dat een walvis moeilijker kan duiken en dus ook moeilijker voedsel kan zoeken. In een aantal gevallen groeien verstrengelde netten ook in de speklaag in, wat kan leiden tot diepe, open wonden."

Beschadigde huid

Op basis van foto's en videobeelden lijkt het wel om een mager exemplaar te gaan met een beschadigde huid op flanken en staart, aldus nog de kenners. Greenpeace schat dat er jaarlijks wereldwijd 640.000 ton kapotte visnetten in oceanen terechtkomen. In de Noordzee sterven vooral kabeljauw, kreeften en krabben in kapotte netten die op de zeebodem achterblijven