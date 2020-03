Brand in appartement in Koksijde

Zondagnamiddag ontstond een brand op de zesde verdieping van een appartementsgebouw in Koksijde.

Zondagnamiddag rukte de brandweer van Koksijde uit naar de Zeedijk. Door een oververhitte batterij van een stofzuiger ontstond er hevige rookontwikkeling in een appartement op de zesde verdieping. Gelukkig breidde de brand zich niet uit.