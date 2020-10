Brand Belcroom: captatieverbod en andere maatregelen blijven gelden

In de nacht van zaterdag op zondag was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Omdat het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg. De resultaten van de staalnames die we op vandaag kennen, wijzen op een gunstige evolutie. De vervuiling door de chemische stoffen in de waterlopen blijft afnemen. De Vlaamse Milieumaatschappij bevestigde dat de onderzochte waarden in de Mandel een aanzienlijke daling hebben gekend, maar nog altijd boven de grens zitten. Het captatieverbod blijft aangehouden door de gouverneur tot de waarden genormaliseerd zijn.

De Civiele bescherming nam grondstalen in de perimeter en deze resultaten zijn gunstig. Er wordt verder onderzoek gedaan in de waterlopen (ook in het slib), in de bodem op de site en in de omgeving van het bedrijfsgebouw. De nieuwe resultaten zijn volgende week bekend en zullen gecommuniceerd worden. Tot alle resultaten bekend zijn, blijven de maatregelen binnen de perimeter aangehouden, zoals geen groenten en fruit uit de tuin voor consumptie en geen gebruik van regenwater, met uitzondering van het spoelen van het toilet.

Voor het hele grondgebied is het kraanwater wel drinkbaar, want er zit geen drinkwaterwinning op de vervuilde waterlopen.

BEKIJK OOK