Brand bij afvalverwerkend bedrijf Vandewiele in Gistel ontstaan door ontploffing in een machine

Nu het vuur gedoofd is, wordt het metalen dak dat is ingestort weggehaald. Daarna kan de brandweer het hout dat nog in de loods ligt verder blussen. Hoe lang dat zal duren is nog niet duidelijk.

Ondertussen kunnen 15 gezinnen uit de gele zone terug naar hun woning, nadat uit metingen van de brandweer bleek dat het er veilig is. Voor 10 gezinnen uit de blauwe zone is het nog wachten tot vanmiddag.

UPDATE

Uit de eerste vaststellingen en uit camerabeelden blijkt dat de brand ontstaan is door een ontploffing in een machine. De gemeente zal de provincie die de vergunning verleende uitnodigen om te onderzoeken of alles hier correct verlopen is.

