Verschillende brandweerkorpsen, ook dat van Brugge, rukten uit om het vuur te bestrijden. Ook op het kanaal Gent-Oostende werden twee blusboten van de brandweer opgevorderd. Een dieseltank was er in brand gevlogen en er was ontploffingsgevaar. Er was ook veel rookontwikkeling en geurhinder, maar het vuur was snel onder controle. In de biomassacentrale worden dierlijke vetten omgezet in groene stroom.