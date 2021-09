Brand bij recyclagebedrijf Renasci Oostende: onder controle

In Oostende is kort na de middag brand uitgebroken bij het recyclagebedrijf Renasci. Volgens Hulpverleningszone Zone 1 was het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond.

Het vuur ontstond rond 13 uur vanmiddag aan een installatie op de site aan de Marie Curielaan op het industriepark Passendale in Oostende. Omdat er risico was op ontploffing is de site ontruimd.

Niemand gewond

"Het vuur was snel onder controle", zegt een woordvoerder van Hulpverleningszone Zone 1. "We blussen nu wel nog nog na met schuim omdat er gevaarlijke stoffen zijn op de site. Gelukkig is niemand gewond geraakt."

De buurt van het bedrijf is afgesloten voor het verkeer.

Gemeentelijk rampenplan

Stad Oostende kondigde het gemeentelijk rampenplan af ter preventie en om te beletten dat na het blussen van de brand giftige of gevaarlijke stoffen in het kanaal Brugge-Oostende zouden terechtkomen.

"Er was op geen enkel moment gevaar voor omwonenden of buurtbewoners", zegt Stad Oostende.

"Een groot deel van het bluswater kan worden opgevangen op de site zelf, omdat een deel van de site van Renasci volledig ingekuipt is. Dat betekent dat het water volledig intern wordt opgevangen in bekkens op de site en dus niet in de riolen of het kanaal Brugge-Oostende terecht kan komen. Een beperkt deel van het blusschuim is terecht gekomen buiten het ingekuipte deel van de site.

De brandweer en gespecialiseerd diensten zijn volop aan de slag om te beletten dat deze stoffen in het kanaal of in de riolering terechtkomen. De brandweer van Hulpverleningszone 1 werkt sinds vorig jaar nooit meer met blusschuim dat PFOS bevat."