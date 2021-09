Brand Blankenberge: appartementen nog niet vrijgegeven

Er zijn 30 bewoners geëvacueerd na de zware brand gisteren in een appartementsgebouw in de Astridlaan in Blankenberge. Ook een aanpalend flatgebouw liep schade op en moest ontruimd worden.

De bewoners die niet terecht konden bij vrienden en familie hebben de nacht doorgebracht op hotel.

De brand brak uit rond vijf uur gisterennamiddag en de rookpluim was kilometers ver te zien. Eén bewoner was even bevangen door de rook, maar niemand raakte gewond. Zo’n 30 bewoners zijn geëvacueerd en overgebracht naar een dienstencentrum in buurt. Een twaalftal mensen die niet terecht kunnen bij vrienden en familie hebben op hotel overnacht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: "Vandaag gaat de brandexpert ter plaatse om de oorzaak vast te stellen. We weten wel al dat minstens de twee appartementen op de dakverdieping 55 totaal onbewoonbaar zullen zijn. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het dakappartement in de 53, waar een deel van appartement in de brand betrokken is. Voor de andere appartementen hopen we dat ze, ondanks de water- en rookschade, opnieuw bewoonbaar kunnen verklaard worden. Als de appartementen terug vrijgegeven worden, kunnen de mensen er terug naar naartoe."

Bekijk ook: