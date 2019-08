Brand blekerijsite Kortrijk is niet aangestoken

De hevige brand op de site van de oude Blekerij in Kortrijk is dan toch niet aangestoken.

Dat blijkt uit het onderzoek van de branddeskundige. Hoe de brand gisteren dan precies ontstond is nog niet gekend. Vanochtend was er trouwens een heropflakkering. Door de brand is een groot deel van het leegstaande gebouw in de as gelegd. Al bijna zes jaar staat het pand leeg en sindsdien waren hier al een aantal brandstichtingen, maar dit keer blijkt dan toch geen kwaad opzet in het spel. De oude blekerij, waar straks een woonproject komt ligt er al sinds 2013 verlaten bij en dat zorgt nu en dan voor overlast. "Voor ons is deze site een permanent toezichtspunt", zegt de politie. "Al onze interventieteams worden verzocht, wanneer ze tijd hebben, de klok rond deze site te bezoeken en een patrouille uit te voeren in en rond de gebouwen".

Grootschalig bouwproject

Het woonproject aan de andere kant van de R36, aan de Doornstraat is al uit de startblokken, geschoten. Op vier hectare komt er 34.000 vierkante meter bewoning, 5.000 is bestemd voor commerciële activiteiten en 3.000 voor kantoren. "We moeten goeie en misschien wel betere afspraken maken met de ontwikkelaar Ghelamco om de site af te sluiten zodat er geen ongewenste personen meer op kunnen", zegt schepen van ruimtelijke ordening Wout Maddens.

