Brand breekt uit in appartement Menen

In een appartement aan de Generaal Lemanstraat in Menen is vrijdagavond kort voor 23 uur brand ontstaan. De bewoner was wellicht vergeten het kookfornuis uit te zetten, waardoor het vuur zich al snel verspreidde.

Een passant die iets verderop in de straat woont, was te voet op weg naar huis toen hij ter hoogte van het appartement enkele knallen hoorde en de rookontwikkeling opmerkte aan het appartement op de eerste verdieping.

De man aarzelde geen moment en bonkte op de deuren om de bewoners van de verschillende appartementen te wekken en in veiligheid te brengen. De bewoner van het appartement was op het moment van de brand niet thuis. De brand is vermoedelijk ontstaan door het kookfornuis. Die brandde nog en deed zo een aantal spullen in het appartement ontvlammen. De brandweer had de brand, die gepaard ging met hevige rookontwikkeling, vrij snel onder controle en ventileerde nadien het getroffen appartement. Niemand raakte gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar.