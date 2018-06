In het VTI in Brugge is deze morgen brand uitgebroken in een hoogspanningscabine. De brand is onder controle, alle leerlingen werden geëvacueerd en mochten naar huis omdat er geen stroom is.

De 700 leerlingen en het lerarenkorps van het VTI in de Boeveriestraat Brugge verzamelden rond 10.45 uur op het grasveld voor het station, nadat het brandalarm was afgegaan. Er was brand uitgebroken in een hoogspanningscabine op school.

De brandweer is ter plaatse en het vuur is ondertussen onder controle. Doordat er geen stroom meer is, kunnen de leerlingen naar huis. Een beperkt deel van hen had vandaag al examens.