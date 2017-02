Vrijdagavond brak kort voor middernacht brand uit in de perserij van de firma BOAL Systems aan de Drieslaan in Gullegem. Dat gebeurde nadat zich een kleine explosie had voorgedaan aan een machine.

Door de ontploffing kwam olie vrij uit een hydraulische leiding, die daarna op een hete plaat terecht kwam.Dat zorgde meteen voor vlammen en heel wat rookontwikkeling

Een werknemer van het bedrijf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De brandweer had de situatie snel onder controle en ventileerde nadien het gebouw, waarin zich heel wat rookontwikkeling had gevormd. De schade in de perserij is naar verluidt aanzienlijk.