Brand in Hotelschool Koksijde

Afgelopen nacht brak er brand uit in de Hotelschool van Koksijde, het vuur ontstond in de hoogspanningscabine. Hierdoor kwamen ook enkele aanpalende straten zonder stroom te zitten.

De brandweer van Koksijde en Oostduinkerke kreeg even na middernacht een oproep voor een brand in de Hotelschool van Koksijde. In het gebouw van de hotelschool 'De Mijn' langs de Massartstraat, was in de garage een zware brand ontstaan in een hoogspanningscabine. De rook drong door tot en met de vierde verdieping.

Ook in het restaurant van 'De Mijn' en de aanpalende ontspanningsruimte voor de leerlingen was rook binnengedrongen. De hoogspanningscabine voorziet ook stroom in enkele aanpalende straten, ook enkele verkeerslichten vielen door de brand uit. De brandweer moest het gebouw volledig ventileren. De nutsmaatschappij Eandis kwam onmiddellijk ter plaatse om de schade op te meten en de noodherstellingen uit te voeren. Omdat het weekend was waren er geen leerlingen op de kamers in het gebouw aanwezig.