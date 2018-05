Brand in hotelschool wellicht aangestoken

In hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge is deze ochtend even voor 8 uur brand uitgebroken in de burelen.

Vijf brandhaarden

De poetsvrouw merkte zwarte rook op en alarmeerde de brandweer. Tijdens de bluswerken detecteerden de hulpdiensten maar liefst vijf brandhaarden. Het parket bevestigt intussen dat een 22-jarige man werd opgepakt die verdacht wordt van de brandstichting in de hotelschool. De man werd gezien in het gebouw op het ogenblik van de feiten. Over zijn motief is nog niets bekend. Er zijn geen slachtoffers en de schade aan de gebouwen valt mee

Opendeurdag

Het vuur ontstond vlak voor de opendeurdag van de hotelschool. De brandweer had de situatie uiteindelijk snel onder controle en de aanwezigen in het gebouw werden geëvacueerd. Volgens de directie kan de opendeurdag wel doorgaan, hetzij in een andere vleugel. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. De directie verwacht een 300-tal leerlingen met hun familie.