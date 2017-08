Brand in houthandel in Poperinge

In Poperinge heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een houthandel in de Ieperstraat, in het centrum van de stad. De werkplaats is volledig verwoest.

Er vielen gelukkig geen gewonden, de brandweer had het vuur ook op tijd onder controle. En dus bleven de huizen in de buurt gespaard. Een aantal mensen moest hun huizen verlaten, de stad riep op om ramen en deuren gesloten te houden, want er was een enorme rookontwikkeling.

Wim Bossaert, Brandweerzone Westhoek: “Vermoedelijk was er een ontsteking in de werkruimte, en dat is dan overgeslagen naar de houtopslag van zaagmeel. Gelukkig zitten we niet meer in die hete en droge dagen zoals twee maanden terug.”