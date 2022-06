Brand laat weinig over van loods in Kemmel

Een opslagplaats is zaterdagavond grotendeels afgebrand in de Vierstraat in Kemmel. De brandweer kon enkele oldtimers in het gebouw wel behoeden voor het vuur.

Aangezien er asbest aanwezig was, zakte er een speciale eenheid brandweermannen af naar de plaats van de brand. De kankerverwekkende stof heeft zich gelukkig niet verspreid.

Buren merkten de uitslaande brand rond 20 uur zaterdagavond op in een loods in de Vierstraat, de weg van Wijtschate in de richting van Dikkebus. Een dikke rookpluim was tien kilometer verder nog zichtbaar. Versterking bleek nodig en maar liefst 40 brandweerlui slaagden er uiteindelijk in het vuur in te tomen. De brandweerzone Westhoek moest buurtbewoners ook waarschuwen om ramen en deuren gesloten te houden.