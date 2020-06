Brand in landbouwloods in Nieuwpoort

'Voorzichtig met brandresten'

'Even werd gevreesd dat de dakbedekking asbest bevatte, dit is echter niet het geval', zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

'Door de hitte en de wind zijn fragmenten van de brand over een grote afstand neergekomen. Indien u zulke resten vindt, verwijder ze best met handschoenen aan en gooi ze dan in een plastiek zak bij het restafval. Nadien handen goed wassen', zegt de brandweer.

Ramen en deuren dicht

Ook de politie Westkust vraagt aan de bewoners in de buurt om hun ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Het gaat om de bewoners van de Cardijnlaan, Dudenhofenlaan, Albert-I-laan, omgeving havengeul, Stuiverwijk, 11 juliwijk en jachthavenwijk.

(lees verder onder de tweets)

In de Victorlaan (Nieuwpoort) ter hoogte van nummer 5 staat een grote schuur in brand waarvan het dak momenteel ook aan het opbranden is. We willen mensen uit de Oostwaartse omgeving vragen om hun ramen en deuren dicht te houden. pic.twitter.com/t2LhE0kYNA — Politie Westkust (@pzwestkust) June 18, 2020

De brand in de Victorlaan is onder controle. De nablussingswerken zijn aangevat. Er is geen asbest aanwezig. Door de hitte en de wind zijn roetfragmenten over een grote afstand neergekomen. Meer info om deze veilig te verwijderen: https://t.co/CY3wxjd93z @StadNieuwpoort — Brandweer Westhoek (@Brw_Westhoek) June 18, 2020

Blussen neemt veel tijd in beslag

De bluswerken zullen nog een hele tijd in beslag nemen. 'Misschien wel enkele dagen', zegt Kristof Louagie van de Brandweer Westhoek. 'De politiezone Westkust helpt ons met dronebeelden van de brand'. Brandweer Westhoek bezorgde ons deze beelden van de bluswerken.