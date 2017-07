Brand in leegstaand appartement in Kortrijk

In een appartementsgebouw op de site Bruynooghe-Delaere aan de Minister Liebaertlaan is zondag kort na de middag brand uitgebroken op het dakappartement.

Door de brand is er vooral schade in het appartement zelf. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Projectontwikkelaar Matexi had aanvankelijk plannen met de site en wou er heel wat nieuwe woningen en appartementen optrekken. Die plannen stuitten op verzet van de buurt, die vooral problemen had met de heropbouw van het flatgebouw dat vijf verdiepingen zou tellen.

Omdat de stad weinig oor had naar de bezwaren van de buurt, werd beroep aangetekend bij de Provincie. Projectontwikkelaar Matexi deed daarop zelf afstand van de afgeleverde bouwvergunning en zou de plannen herbekijken. Het wordt dus nog even afwachten voor de heropbouw van de site kan starten.