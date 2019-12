Brand in leegstaande woning in Diksmuide

Gisteravond zijn brandweerploegen van Diksmuide en Leke moeten uitrukken voor een felle rookontwikkeling in een leegstaande woning in de Kaaskerkestraat in Diksmuide.

Buurtbewoners zagen vlammen en rook door het raam van de woning en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer had het brandje vrij spoedig onder controle en ontdekte drie brandhaarden. Volgens de eerste berichten zou er een matras en wat papier in brand hebben gestaan. Waarschijnlijk is er iemand binnen gedrongen in het gebouw, zoals spelende kinderen of een kraker.

Ook in De Panne was er een brandje op een verlaten campinggebouw langs de Nieuwpoortlaan. Daar stond afval in brand. De politie onderzoekt beide zaken.