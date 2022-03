Brand legt historisch kasteeltje in de Panne in de as

Zaterdagavond woedde een zware uitslaande brand in het bekende kasteeltje Houtsaeger in de Veurnestraat in De Panne.

Kort na het uitbreken van de brand sloegen metershoge vlammen door het dak van een zijvleugel. Het dak van deze zijvleugel stortte na korte tijd volledig in. Volgens burgemeester Bram Degrieck werden de bewoners voor een check-up naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. Verschillende korpsen uit de regio werden ter plaatse gestuurd met ladderwagens en bluswagens. De brand was na één uurtje onder controle maar er is veel schade aan dit historisch gebouw. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.