Brand legt loods in de as in Bissegem

Een zware brand heeft gisterenavond de opslagplaats van een schilder-decorateur uit Bissegem in de as gelegd.

Het vuur in de opslagplaats - die ingesloten ligt tussen de Meensesteenweg en de Oliemolenstraat - werd omstreeks kwart voor acht opgemerkt en greep snel om zich heen. Een enorme rookpluim steeg op en was kilometers ver in de omtrek te zien.

De brandweer kreeg snel versterking en kon de aanpalende woningen vrijwaren. De eigenaar woont wat verderop in de Driekerkenstraat, was niet aanwezig op het ogenblik van de brand. Hoe het vuur precies ontstaan is, is nog niet bekend. De brandweer bleef maandagavond nog geruime tijd ter plaatse om na te blussen. Tijdens de bluswerken bleef de Meensesteenweg volledig afgesloten.