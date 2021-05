Brand legt twee wagens, carport en tuinhuis in de as

In Sint-Andries vatten afgelopen nacht twee geparkeerde wagens vuur. De wagens stonden onder een carport waardoor die ook in vlammen op ging.

Rond 2u30 afgelopen nacht brandden twee wagens in Sint-Andries volledig uit. De vlammen legden ook de carport waaronder de wagens geparkeerd stonden in de as, net als het tuinhuis van de achterburen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, moet nog blijken, maar de schade is aanzienlijk. De brandweer kon gelukkig wel het huis vrijwaren en kon voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. Er raakte tijdens de brand niemand gewond.