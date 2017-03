Brand in Menen mogelijk aangestoken

Gisterenmiddag zijn de gebouwen van de voormalige gemeenteljike basisschool in de Zuidstraat in Menen zwaar beschadigd door een brand. Het parket onderzoekt de brand. Kwaad opzet is niet uitgesloten.

Het parket heeft een deskundige aangesteld om de brand te onderzoeken. De oorzaak is nog niet duidelijk. Verschillende getuigen hebben wel laten weten dat er mogelijk kwaad opzet in het spel is.

Het voormalige schoolgebouw doet tegenwoordig dienst als jeugdlokalen. De brand verspreidde zich snel van één lokaal over zowat alle aanpalende lokalen. Op dat ogenblik bevonden zich nog mensen in het gebouw, maar zij konden zich op tijd uit de voeten maken. Er vielen geen gewonden. De brandweer had alle moeite om het vuur te bedwingen. De vlammen sloegen uit de ramen en door het dak. Het vuur flakkerde verschillende malen opnieuw op. De schade aan de gebouwen is enorm. De bewoners aan de overkant van de straat werden geëvacueerd en de hele buurt werd afgesloten.