Brand Moeskroen: ramen en deuren gesloten houden

In een recyclagebedrijf in Moeskroen woedt een felle brand. Inwoners uit de buurgemeenten krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden.

Vanmiddag rond 5 uur is brand uitgebroken in een recyclagebedrijf in Moeskroen. De zwarte rookpluim was al van ver te zien. Inwoners van Bellegem, Kooigem, Sint-Denijs, Moen, Heestert en Avelgem kregen via BE-Alert het advies om weg te blijven uit de rook, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie af te zetten.

Het advies geldt zolang de rook zichtbaar is en je een brandgeur waarneemt.

Mededeling aan de inwoners van #Rollegem, #Bellegem en #Kooigem: door een brand in Moeskroen, kan de rookpluim hinder geven in de regio, best ramen en deuren sluiten, en ventilatie afzetten. — Stad Kortrijk (@8500Kortrijk) August 31, 2019