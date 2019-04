Brand Notre-Dame: Brugge goed voorbereid op rampscenario's

Brugge doet er alles aan om een brand zoals in de Notre-Dame in Parijs te voorkomen.

Zo zijn monumenten en gebouwen van de stad 24 op 24 uur aangesloten op een detectiesysteem en heeft de brandweer een noodplan dat in werking treedt bij branden in historische gebouwen zoals de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Belfort.

Grote oefening

2 jaar geleden is er een grote oefening geweest waaraan brandweer, stadsdiensten en het crisiscentrum hebben deelgenomen. Toen werd er een brand gesimuleerd in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarnaast zijn alle waardevolle beelden en kunstwerken in de historische gebouwen geïnventariseerd. De brandweer weet dus meteen waar die zich bevinden bij een brand. In het Belfort, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal zijn daarenboven leidingen met sprinklers aanwezig.

Bekijk ook