Brand in Oostvleteren accidenteel ontstaan

Sterke geurhinder

Door de rook van de brand in de Westvleterenstraat in Oostvleteren is er sterke geurhinder in de omgeving. Het is raadzaam om in de buurt ramen en deuren nog gesloten te houden, en ventilatie uit te schakelen.

Heropenen op nieuwe locatie

De eigenaar wil volgende week al heropenen op een andere locatie. Er is voor miljoenen euro brandschade, maar de familie geeft niet op. Het bedrijf levert aan 500 supermarkten over heel vlaanderen.