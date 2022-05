Brand in opvangcentrum Oudenburg: 32 Oekraïense vluchtelingen opnieuw op straat

Zaterdagavond is in het opvangcentrum in Oudenburg brand uitgebroken. De 32 Oekraïense vluchtelingen die er verbleven, moeten tijdelijk opnieuw verhuizen. Onder meer schepen van Oudenburg Romina Vanhooren nam een gezin in huis.

Afgelopen nacht is brand uitgebroken in de zekeringskast van de BikersLoft in Oudenburg, waar op dat moment 32 Oekraïense vluchtelingen verbleven. Er vielen geen gewonden, en ook de schade bleef beperkt.

Na overleg tussen de brandweer en burgemeester Anthony Dumarey wordt de site minstens enkele dagen verzegeld om alles grondig te kunnen reinigen. Alle 32 Oekraïense aanwezigen werden daarom eerst naar dienstencentrum Biezenbilk overgebracht, en daarna naar verschillende tijdelijke opvanglocaties.

Schepen biedt onderdak

Onder meer schepen Romina Vanhooren nam een vluchtelingengezin tijdelijk in huis. Dat liet ze weten in een facebookpost. Andere vluchtelingen konden onder meer terecht in hotel de Stokerij.

