De brand die vanochtend heeft gewoed in een appartement in de Koninginnelaan in Blankenberge is opzettelijk aangestoken, meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Brugge.

De brand werd de bewoonster, een vrouw van 71, fataal. De vrouw verbleef alleen in het appartement op de tweede verdieping. Wellicht ontstond het vuur even na halfzes in de slaapkamer. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Het parket onderzoekt de zaak.