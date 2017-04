Brand in oude school Oostende, man wordt verhoord

De brandweer van Oostende is iets voor twee uur vanmiddag weer opgeroepen voor een brand in de Vercamerschool.

Die ligt op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Northlaan. Daar heeft het eergisterenavond al eens gebrand. De school wordt niet meer gebruikt en moet straks ruimte maken voor het nieuwe stedelijk zwembad. De politie stelde een veiligheidsperimeter in rond de school en leidde het verkeer om. Het aanpalende containerpark bleef daardoor gesloten.De brandweer zette grote middelen in om de brand onder controle te krijgen. De materiële schade is aanzienlijk. Een deel van het dak en het gebouw is verwoest.

Brandstichting?

Het is nog niet duidelijk of het op brandstichting gaat. Het parket heeft een deskundige aangesteld. Een man die net na het ontdekken van de brand het gebouw verliet, is opgepakt en wordt verhoord. Verder raakte niemand gewond en er werden geen slachtoffers aangetroffen. De school werd al eerder gekraakt, onder meer door daklozen.