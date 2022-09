Brand in pannenkoekenbakkerij in Veurne

Dinsdagmorgen kort na middernacht werden de korpsen van Veurne en Koksijde-Oostduinkerke opgeroepen voor een interventie in de Ondernemingenstraat langs de Albert-I laan in Veurne.

Dinsdagmorgen kort na middernacht werden de korpsen van Veurne en Koksijde-Oostduinkerke opgeroepen voor een interventie in de Ondernemingenstraat langs de Albert-I laan in Veurne.

Een bakoven van een industriële pannenkoekenbakkerij had er vuur gevat. De arbeiders die nog in het bedrijf aanwezig konden het bedrijf verlaten vooraleer de brandweer ter plaatse was.

Hoe groot de schade rond de oven is is nog niet bekend. De brandweer van Veurne was snel ter plaatse omdat de kazerne dichtbij de bakkerij is gelegen. Een tijd geleden moest de brandweer al tussenkomen voor een brand in het zelfde bedrijf.