Brand Poperinge: polikliniek en academie meten schade op

Na de brand van vrijdag in de zorginstelling van De Lovie in Poperinge meten ook de polikliniek en de kunstacademie de schade op. Die zitten allebei in hetzelfde gebouw. De kliniek ligt al zeker twee weken stil. De kunstacademie wil op 1 september weer starten met het nieuwe schooljaar.

Katelijne Vanbeselaere,Jan Ypermanziekenhuis Ieper: "De brand is boven ontstaan, het water is naar beneden gekomen waardoor we hier in de polikliniek met vrij veel waterschade zitten. Hoe groot die schade is, dat moet nu nog worden opgemeten. De verzekeraars, de experts zijn nu nog volop aan het werk."

In een polikliniek nemen ze geen patiënten op, ze komen alleen op consultatie. Als ze nu een afspraak hadden, wordt die uitgesteld of verplaatst naar de hoofdcampus in Ieper. Zeker tot 4 september kan hier niemand terecht. "Er zal heel wat moeten worden gepoetst, gekeurd ook. Want het medische materiaal dat hier staat, kan niet zomaar opnieuw worden gebruikt. Het zal moeten getest worden volgens alle standaarden die nodig zijn, want het is medisch materiaal. Of het zal moeten vervangen worden."

In de Kunstacademie is een twintigtal klassen momenteel niet bruikbaar. Pas na het poetsen zal echt duidelijk worden hoe groot de schade is, zoals in de computerklas. Stefanie Vandewalle, directeur Kunstacademie Poperinge: "Het gaat om een computerklas met een aantal recente mac-computers, er zijn camera’s bij. Ook instrumenten die gelukkig wel in een hoes stonden, of in een koffer. En eens die koffer gereinigd is, zal er daar weinig schade aan zijn. Er zijn piano’s die misschien schade hebben opgelopen. Het ergste is misschien nog de burelen van de directie die volledig vernield zijn."

Op sommige plaatsen zal het maanden duren voor alles weer proper is. Maar ondanks alles willen ze op 1 september weer starten.

