In Kortrijk is gisteravond omstreeks 23 uur brand uitgebroken aan het postsorteercentrum aan de Engelse Wandeling.

De brand brak uit in het gebouw waar de postwagentjes staan. Vier auto’s en elf elektrische driewielers zijn volledig vernield. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend, maar kwaad opzet wordt uitgesloten. De brand had geen gevolgen voor de postbedeling. Er zijn dus geen poststukken vernield en de bpost beschikt over voldoende vervangwagens.