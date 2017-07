In de Treurnietstraat in Bavikhove is gisteravond een rijhuis zwaar beschadigd geraakt door een brand, schrijft Het Laatste Nieuws.

De 30-jarige bewoner lag te slapen terwijl het vuur in de woonkamer uitbrak. Hij werd tijdig wakker en verwittigde zijn buren die de brandweer belden. Toen de brandweer aankwam sloegen de vlammen al door het raam van de woonkamer. Vermoedelijk is het vuur ontstaan aan een zetel in de woonkamer. Die is volledig vernield.