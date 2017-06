Brand in speelpleinlokaal in Deerlijk

Deze nacht heeft brand gewoed op het Gaverdomein in Deerlijk. Een bergplaats van de jeugddienst vol nieuw materiaal ging in vlammen op

Omstreeks half vier in de nacht van zaterdag op zondag is brand uitgebroken in het Gemeentelijk Sportcentrum Gaverdomein in Deerlijk. De brand ontstond in een bergplaats van de speelpleinwerking. Volgens de branddeskundige zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

Zowel de posten Deerlijk als Vichte van de brandweerzone Fluvia kwamen ter plaatse. Na de bluswerken ontstond er een opflakkering aan de omliggende struiken en werden de hulpdiensten teruggeroepen. Het nabijgelegen scoutsgebouw kon van de vlammen gespaard blijven.