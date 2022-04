Brand in Tulpenlaan Deerlijk

In Deerlijk is donderdagavond brand uitgebroken in een flatgebouw. Daarbij raakten twee personen gewond.

Het vuur zou zijn ontstaan toen een bewoner aan een bromfiets aan het sleutelen was. Het parket heeft een deskundige aangesteld.

De bewoners van een appartementsgebouw in de Tulpenlaan merkten rond iets na 21 uur zwarte rook op in het gebouw. Er was brand uitgebroken op de tweede verdieping. "Het ging om een zware uitslaande brand", aldus Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen. "Twee bewoners raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Alle anderen werden ondergebracht in het ontmoetingscentrum in Deerlijk. De meesten van hen konden de nacht doorbrengen bij familie of vrienden."

De brand is vermoedelijk zijn ontstaan omdat iemand op de tweede verdieping aan een bromfiets aan het sleutelen was. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze oorzaak verder te onderzoeken. (