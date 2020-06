Brand vernielt boerderij in Wervik

Gisterennacht omstreeks 1 uur brak de brand uit in de Hoge Bossenstraat in Wervik. De brandweer was snel ter plaatse en zette twee extra tankwagens in om de vuurzee te bedwingen. Na een halfuur was de situatie onder controle. De bewoner kon het gebouw gelukkig op tijd verlaten en hield er naar verluidt geen verwondingen aan over. De woning zelf liep zware brandschade op en is onbewoonbaar verklaard. De bewoner zou tijdelijk terecht kunnen bij familie. Hoe de brand is kunnen ontstaan, blijft voorlopig onduidelijk.