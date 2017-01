In Wervik heeft een brand een huis in de Laag Vlaanderenstraat vernield. Het spoorverkeer in de buurt lag een tijdje stil.

De brand in de Laag Vlaanderenstraat in Wervik breekt uit in de vooravond, kort na 17u00. De bewoner is er aan het werk als het vuur overslaat. De man kan op tijd ontkomen.

De brand is meteen hevig. Omdat de Laag Vlaanderenstraat in de buurt van de spoorweg ligt, moet het treinverkeer een tijdlang over één spoor op bevel van de brandeer.