Brand vernielt Linda Carts in Oostende

Vermoedelijk zouden er enkele batterijen van elektrische steps in de werkplaats van het fiets- en gocartverhuurbedrijf oververhit zijn geraakt. Daarop ontstond er een explosie en brak er brand uit. De Oostendse brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle, en ook de bewoners van het appartementsgebouw konden allemaal tijdig geëvacueerd worden. Twee mensen raakten echter wel bevangen door de rook en kregen daarvoor de nodige verzorging. Volgens de eerste vaststellingen liepen de bovengelegen appartementen geen schade op door de brand. De bewoners mochten intussen ook terugkeren naar hun appartement.

Medisch rampenplan afgekondigd

Ondanks het snelle optreden van de brandweer, is de ravage in de werkplaats enorm en is het verhuurbedrijf, dat recent gerenoveerd werd, helemaal vernield. Ook het gedeelte waar de uitbaters van Linda Carts ijsjes verkopen, is compleet verwoest. Uit voorzorg kondigde waarnemend burgemeester Kurt Claeys het medisch rampenplan af door de felle rookontwikkeling en hoge CO-waardes.