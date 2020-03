Brand verwoest 2 Ieperse handelszaken in zelfde nacht

Zaterdagavond heeft een uitslaande brand in een onbewoond pand in de Boterstraat de eerste en de tweede verdieping verwoest.

Bij aankomst van het brandweerkorps zone Westhoek waren er al vlammen zichtbaar op het eerste en de tweede verdieping, en was de brand uitslaand aan het dak. De ondergelegen skateshop liep ernstige waterschade op door de bluswerken. Een vijftal bewoners van naast liggende woningen werd verzocht hun huis te verlaten. Er vielen geen gewonden.

Er werd geen deskundige aangesteld omdat het pand niet stabiel genoeg is om te betreden, maar het parket gaat uit van een accidentele oorzaak. De zaak was gesloten maar er waren werken aan de gang in het pand.

Omstreeks 6 uur deze ochtend werd de brandweer echter opnieuw opgeroepen voor een brand in de Boterstraat. Bij aankomst werd er brand vastgesteld in het dak en de ondergelegen verdieping in het pand naast de eerder uitgebrande woning.

Gensters aangewakkerd door de wind

"Ondanks een grondige controle met een warmtebeeldcamera zowel binnen als buiten het gebouw waarbij geen hotspots werden vastgesteld, zijn er vermoedelijk nog enkele kleine gensters blijven nasmeulen. Door de wind werden deze mogelijk aangewakkerd en ontstond er zo brand," klinkt het bij de brandweer.

Het dak stortte in en de ondergelegen verdieping alsook de lingeriewinkel liepen ernstige brand- en waterschade op. Ook hier was het pand niet bewoond en liep niemand verwondingen op.