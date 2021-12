Brand verwoest alleenstaande woning, bewoonster kan ontkomen

In de Bergstraat in Tiegem (Anzegem) is een alleenstaande woning in vlammen opgegaan. De bewoonster (75) werd net op tijd wakker en kon aan de vlammenzee ontsnappen. De vrouw werd uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht.

Het vuur in de vrijstaande woning op de hoek van de Bergstraat en Heinsdal brak uit rond kwart na twee en greep snel om zich heen. Toen de brandweer uit Avelgem en Kluisbergen (Oost-Vlaanderen) aankwam sloegen de vlammen reeds uit de veranda en de achterzijde van de eerste verdieping.

Het duurde even voor de brandweer het vuur onder controle had, daarna moest nog verschillende uren worden nageblust. De fraaie alleenstaande woning is door de brand compleet verwoest, tijdens de bluswerken stortte ook een deel van het dak in. De oorzaak van de brand was zondagmorgen niet meteen duidelijk en werd nog onderzocht, maar mogelijks ligt een elektrisch deken aan de oorzaak van de brand.